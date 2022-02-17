Пенза, 17 февраля, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В Пензе управляющие компании, допустившие травмирование жителей в результате схода с крыш снега и наледи, будут привлечены к ответственности. Об этом 17 февраля заявил губернатор региона Олег Мельниченко.

Pnzreg.ru Олег Мельниченко

Он отметил, что от населения области поступает очень много обращений по поводу неочищенных крыш. Уже произошло два инцидента.

«С крыши сошла наледь и пострадала женщина, она сейчас находится в больнице с сочетанными травмами, вчера наледь сошла на молодого человека, серьезные травмы он не получил», — констатировал глава Пензенской области.

Мельниченко обратился к мэру Пензы Александру Басенко и к министру жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения области Михаилу Панюхину с инициативой разбирательств с управляющими компании, которые не выполняют должным образом свои прямые обязанности.

«По этим двум компаниями материалы передавайте в правоохранительные органы, давайте принципиальные решения принимать. Здесь есть все основания, чтобы лишить их лицензии за ненадлежащее исполнение обязанностей. Необходимо действовать в рамках законодательства. Должна быть ответственность управляющих компаний, которые допустили травмирование людей. Это оставлять так нельзя», — подчеркнул Олег Мельниченко и добавил, что с приходом оттепели вся наледь полетит с крыш.

Необходимо очистить все крыши, это важно и с точки зрения нагрузки на кровлю, добавил губернатор.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе на улице Ворошилова на женщину 1954 года рождения упал снег и фрагмент наледи с козырька подъезда многоквартирного дома.

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