Управляющие компании Пензы ответят за травмы жителей от схода наледи с крыш
Пенза, 17 февраля, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В Пензе управляющие компании, допустившие травмирование жителей в результате схода с крыш снега и наледи, будут привлечены к ответственности. Об этом 17 февраля заявил губернатор региона Олег Мельниченко.
Он отметил, что от населения области поступает очень много обращений по поводу неочищенных крыш. Уже произошло два инцидента.
«С крыши сошла наледь и пострадала женщина, она сейчас находится в больнице с сочетанными травмами, вчера наледь сошла на молодого человека, серьезные травмы он не получил», — констатировал глава Пензенской области.
Мельниченко обратился к мэру Пензы Александру Басенко и к министру жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения области Михаилу Панюхину с инициативой разбирательств с управляющими компании, которые не выполняют должным образом свои прямые обязанности.
«По этим двум компаниями материалы передавайте в правоохранительные органы, давайте принципиальные решения принимать. Здесь есть все основания, чтобы лишить их лицензии за ненадлежащее исполнение обязанностей. Необходимо действовать в рамках законодательства. Должна быть ответственность управляющих компаний, которые допустили травмирование людей. Это оставлять так нельзя», — подчеркнул Олег Мельниченко и добавил, что с приходом оттепели вся наледь полетит с крыш.
Необходимо очистить все крыши, это важно и с точки зрения нагрузки на кровлю, добавил губернатор.
ИА REGNUM напоминает, в Пензе на улице Ворошилова на женщину 1954 года рождения упал снег и фрагмент наледи с козырька подъезда многоквартирного дома.
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