Ростов-на-Дону, 17 февраля, 2022, 11:05 — ИА Регнум. В Ростовской области началась судебная тяжба между Роскомнадзором и журналом Prosodia. «Яблоком раздора» стало публикация письма писателя Ивана Тургенева, адресованного публицисту Александру Герцену. Об этом на своей странице в Facebook написал главный редактор издания Владимир Козлов.

Илья Репин. Иван Тургенев (фрагмент). 1874

«Административным правонарушением Роскомнадзором в данном признано цитирование нами в сообщении о выходе поэтического сборника поэта XIX века С. Шевырева отрывка из письма А. Герцену, написанного писателем И.Тургеневым. Как сообщает словарь В.И.Даля, слово *** в XIX веке употребляется в том же значении, что и слово «ублюдок», содержащее тот же корень, — «внебрачный ребенок». Однако слово «ублюдок» никогда не признавалось матерным, несмотря на то, что содержит корень, запрещенный Роскомнадзором», — следует из ответа главного редактора.

За цитирование классика издание могут оштрафовать.