Санкт-Петербург, 17 февраля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге признали виновным и тут же отпустили из зала суда Юрия Яновского, которого обвиняли в убийстве и расчленении мигранта-транссексуала. Срок, проведенный им в СИЗО, был зачтён при вынесении приговора. Об этом проинформировали в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в июне 2020 года в реке Мга в Кировском районе Ленобласти были найдены мужские расчлененные останки с силиконовыми грудными имплантами. Как выяснилось, они принадлежали 24-летнему трансгендеру Джамшуду Хатамжонову, приехавшему в Россию из Узбекистана. В России этот человек «работал» в секс-индустрии.

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В суде было установлено, что убийство произошло в ночь на 13 января 2020 года. Нетрезвый Яновский находился вместе с Хатамжоновым в квартире дома 60/1 по набережной Макарова. В какой-то момент между ними произошел конфликт, старший мужчина схватил нож и ударил им оппонента не мене двух раз в шею и одного раза в туловище. От полученных травм потерпевший скончался, однако установить когда точно — в этот же день или позже — уже невозможно. Причиной смерти стало проникающее колото-резанное ранение левой боковой поверхности грудной клетки.

При поступлении дела в суд Яновскому вменялась ч.1 статьи 105 УК РФ («Убийство»), однако суд переквалифицировал его действия на ч.1 ст.108 УК РФ («Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны») и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 10 месяцев в колонии общего режима.

«Зачтено время содержания под стражей, в связи с чем наказание считается отбытым. Яновский освобожден из-под стражи в зале суда немедленно», — подытожили в ОПС.