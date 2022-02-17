Яровое, Алтайский край, 17 февраля, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Для того, чтобы решить проблемы с теплоснабжением города-курорта Яровое, власти Алтайского края вынуждены просить депутатов регионального парламента утвердить поправки в бюджет региона. Как сообщает 17 февраля пресс-служба алтайского губернатора, заложенные 1,3 млрд рублей позволят не только подготовить ТЭЦ Ярового к очередному отопительному сезону, но и начать проектирование и формирование перспективной схемы теплоснабжения города, которая может прослужить не одно десятилетие.

Мэрия Ярового ТЭЦ Ярового

Депутатам Алтайского краевого законодательного собрания предложено при очередной корректировке бюджета предусмотреть средства на решение существующих проблем. Это стало возможным потому, что со второй половины 2021 года имущество ТЭЦ вернулось в муниципальную собственность.

Часть средств пойдет на установку дополнительного, резервного котла. Более 100 млн рублей панируется вложить в ремонт оборудования и теплосетей, на закупку угля и погашение кредиторской задолженности. Также средства пойдут на проектирование перспективной схемы теплоснабжения города, пояснил глава минпромэнерго края Вячеслав Химочка.

Как сообщало ИА, в алтайском городе-курорте Яровое нерабочая неделя (начало ноября 2021 года) вышла очень холодной. Дело в том, что 1 ноября на муниципальной котельной по причине зашлакованости вышли из строя несколько котлов. Температуру теплоносителя восстановили только к 8 ноября.

За всё это вовремя от правительства Алтайского края поступило лишь несколько тепловых пушек, которые к 7 ноября лишь доставили, чтобы распределить по соцучреждениям.

На следующий день губернатор Алтайского края Виктор Томенко раскритиковал власти города Ярового за безответственное отношение к организации отопительного сезона. Уголовные дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов») и ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Самому губернатору тоже досталось: президент России Владимир Путин в ходе недавний большой пресс-конференции был весьма удивлён тем обстоятельством, что в Алтайском крае существуют проблемы с подготовкой к отопительному сезону и закупкой угля.

В конце декабря 2021 года глава региона провел выездное совещание в Яровом по обеспечению надежного теплоснабжения города.

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