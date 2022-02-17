Мадрид, 17 февраля, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Международный валютный фонд призвал Испанию подготовить «заслуживающие доверия» реформы, которые будут направленные на среднесрочную фискальную консолидацию после начала восстановления экономики. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на отчёт МВФ.

МВФ

В отношении Испании МВФ прогнозирует экономический рост в 5,8% на 2022 год.

Помимо этого, представители организации уверены, что последствия варианта коронавируса «Омикрон» окажут «умеренное влияние» на активность испанской экономики.