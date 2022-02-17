Ярославль, 17 февраля, 2022, 10:54 — ИА Регнум. На конец декабря 2021 года в Ярославской области численность поголовья крупного рогатого скота сократилась на 1,4% по сравнению с декабрём 2020 года и составила 111 тысяч голов. Об этом сообщает Ярославльстат.

Корова

Сильнее всего в процентном отношении сократилось поголовье свиней — на 82,6%. Свиней в области осталось лишь 600 голов. Судя по всему, это связано с обязательным забоем животных при выявлении очагов африканской чумы свиней. Число коров уменьшилось на 1,7% и составило 49,3 тысячи голов. Количество овец и коз сократилось на 2,8% (28,6 тыс голов на конец года).

Для экономики региона важнее птицеводство, которое является традиционным лидером сельского хозяйства Ярославской области. Но и здесь динамика отрицательная. Поголовье птицы сократилось на 2,3%, составив 13 млн 958,3 тысячи голов.

Сократились и надои молока: в 2021 году в сельскохозяйственных организациях средний надой молока в расчете на одну корову молочного стада составил 7583 килограмма против 7598 килограммов в 2020 году. Средняя яйценоскость кур составила 292 штуки яиц против 314 штук яиц год назад.