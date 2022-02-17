Переславль-Залесский, Ярославская область, 17 февраля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском Ярославской области неизвестные начали убивать бездомных собак. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Собака

Ране ИА REGNUM сообщало о том, 10 февраля в Центральную районную больницу Переславля поступила женщина с обморожением и укусами. Врачи не смогли спасти её. В прокуратуре сообщили, что предварительная версия случившегося — нападение бродячих собак.

После этого местные зоозащитники говорят уже о минимум 5 случаях отравления или отстрела бездомных животных. Три собаки погибли от выстрелов в посёлке Ивановское, на улице Кузнечной найдены две мёртвые собаки, скорее всего, их отравили.

При этом 12 февраля властями был организован экстренный отлов. Удалось поймать четырёх животных.