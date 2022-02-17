Бакчарский район, Томская область, 17 февраля, 2022, 10:54 — ИА Регнум. В Бакчарском районе Томской области вынесен приговор по делу о повреждении автомобилей на парковке отдела полиции из хулиганских побуждений. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры по региону.

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По данным следствия, в октябре 23-летний местный житель распивал спиртные напитки в компании знакомых.

«Проходя мимо отдела полиции, он, желая повысить свой авторитет в глазах друзей, подошел к служебной стоянке и нанес царапины и повреждения на двери, капот и стекла двух припаркованных автомобилей», — отметили в ведомстве.

В результате владельцам автомобилей — сотрудникам полиции был нанесён ущерб в размере более 90 тыс. рублей.

Судья признал молодого человека виновным в умышленном повреждении чужого имущества, приговорив его к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы условно.