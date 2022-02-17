Нью-Йорк, США, 17 февраля, 2022, 10:54 — ИА Регнум. «Бруклин Нетс» одержал победу над «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 111:106.

(сс) Erik Drost «Бруклин Нетс»

Самым результативным игроком матча стал форвард «Никс» Джулиус Рэндл, на счету которого дабл-дабл из 31 очка и 10 подборов. В составе «Бруклина» защитник Кэмерон Томас набрал 21 очко.

«Бруклин» одержал 31-ю победу в 58 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице НБА. «Никс» потерпели 34-е поражение в 59 играх и идут на 22-м месте.

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