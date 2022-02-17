Реверс газа по трубопроводу Ямал — Европа вырос в два раза
Киев, 17 февраля, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Трубопровод «Ямал — Европа» продолжает работать в реверсном режиме, поставки газа по нему из Германии увеличились в два раза. Это 16 февраля следует из данных «Оператора ГТС Украины», немецкой Gascade и площадки аукционов GSA Platform.
При этом, по данным на сайте данных «Оператора ГТС Украины», на 16 февраля заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) «Суджа» и «Сохрановка» с российской стороны составляли 51,6 млн кубометров, а на 17 февраля — 50,6 млн кубометров. В то же время, последняя информация еще может измениться.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что запуск российского газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) успешно блокирует Украина.