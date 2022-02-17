Киев, 17 февраля, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Трубопровод «Ямал — Европа» продолжает работать в реверсном режиме, поставки газа по нему из Германии увеличились в два раза. Это 16 февраля следует из данных «Оператора ГТС Украины», немецкой Gascade и площадки аукционов GSA Platform.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

При этом, по данным на сайте данных «Оператора ГТС Украины», на 16 февраля заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) «Суджа» и «Сохрановка» с российской стороны составляли 51,6 млн кубометров, а на 17 февраля — 50,6 млн кубометров. В то же время, последняя информация еще может измениться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что запуск российского газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) успешно блокирует Украина.