Москва, 17 февраля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Приёмная кампания в вузах России в 2022 году начнётся 20 июня и закончится в августе. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

Kremlin.ru Валерий Фальков

«Приемная кампания будет также проходить — это июнь, июль, август, начиная с 20 июня», — сказал Фальков.

По его словам, абитуриенты имеют возможность подать документы на поступление как лично, так и посредством суперсервиса «Поступление в вуз онлайн». Помимо этого, они могут воспользоваться информационной системой вуза и даже почтой.