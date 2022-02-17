Москва, 17 февраля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Встретив днем ранее поддержку в районе $92 за баррель, Brent отскочила от локальных минимумов и вместо развития медвежьей коррекции показала подъем в ходе дневных торгов 16 февраля, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Saratovnews.ru Разлив нефтепродуктов

«Однако снова показала волатильность и растеряла заработанное в ходе североамериканской сессии. На пике активности покупателей котировки касались уровня $96, а к концу торгов отступили под отметку $92.

Сегодня, 17 февраля, фьючерсы уже отскочили вверх, отыграв потери предыдущего дня. Свежие новости с геополитического фронта носили противоречивый характер, что вернуло на рынке нервозность после кратковременного вздоха облегчения.

НАТО и США посетовали на отсутствие видимых признаков отвода российских войск от украинской границы, тем самым указав на сохранение угрозы начала военных действий. Это сыграло на руку нефти, которая снова устремилась в направлении верхней границы диапазона.

Тем временем отраслевая статистика минэнерго США показала, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в стране неожиданно выросла на 1,1 млн баррелей против прогноза падения объемов на 1,6 млн баррелей.

Впрочем, этот негатив скрасили компоненты отчета — запасы бензина и дистиллятов сократились на 1,3 млн и 1,6 млн баррелей соответственно.

Некоторую поддержку рынку оказало заявление руководства ОПЕК об отсутствии немедленного решения проблемы высоких цен на нефть, объяснив ограниченную способность нефтедобывающих стран увеличивать поставки недоинвестированностью отрасли.

Учитывая отсутствие желания у игроков более серьезно фиксировать прибыль на столь высоких уровнях в сочетании с геополитическими рисками предполагает, как минимум, дальнейшую торговлю Brent неподалеку от верхнего предела нынешнего диапазона.

Главным фактором риска для такого сценария сейчас является существенный спад напряженности вокруг Украины, что маловероятно», — полагает эксперт.

Читайте также: Рост цены Brent выше $95 откроет дорогу к $98