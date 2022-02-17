Кемерово, 17 февраля, 2022, 10:52 — ИА Регнум. В Кемеровской области под защитой Росгвардии с начала 2022 года взято дополнительно 77 образовательных учреждений. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ведомства.

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«На всех объектах установлены кнопки экстренного вызова нарядов вневедомственной охраны Росгвардии, — уточнили в управлении. — С работниками учреждений проведены инструктажи безопасности».

Всего войска правопорядка обеспечивают в Кузбассе безопасность 1881 объекта образования.