Симферополь, 17 февраля, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Строительство и реконструкция систем водотведения стартовали на Южном берегу Крыма в посёлке Кацивели города Ялта и селе Малореченское города Алушта, сообщили в министерстве строительства и архитектуры Республики Крым.

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В посёлке Кацивели города Ялты началось строительство канализационных очистных сооружений с глубоководным выпуском в море, мощность их составит 2,5 тыс. кубометров в сутки, что полностью закроет потребности посёлка даже с учётом курортного сезона. Сейчас идёт подготовительный этап строительства. Завершить строительство планируется в декабре 2023 года.

В селе Малореченское города Алушты начата реконструкция системы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод. Производительность новых канализационных очистных сооружений превысит мощность действующих в десять раз и составит 3 тыс. кубометров в сутки. Завершить работы планируется к концу 2024 года.