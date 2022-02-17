Медногорск, Оренбургская область, 17 февраля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. В Оренбургской области утром 17 февраля поезд сбил пожилого мужчину. По данному факту проводится доследственная проверка. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Поезд

Несчастный смертельный случай произошел на станции Медногорск. По предварительным данным, машинист поезда подавал сигнал большой громкости и применил экстренное торможение, однако смертельного травмирования пешехода избежать не удалось.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки примут процессуальное решение. На месте работают следователь, транспортный прокурор. Как отметили в Уральской транспортное прокутаруе. Со своей стороны ведомство проверяет исполнение законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.