Тегеран, 17 февраля, 2022, 10:49 — ИА Регнум. На сегодня стороны переговоров по ядерной сделке в Вене «как никогда раньше» приблизились к заключению соглашения. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана, глава иранской делегации Багери Кани.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

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«После нескольких недель интенсивных переговоров мы как никогда близки к соглашению, однако соглашение не будет достигнуто, пока не будет согласовано всё», — подчеркнул он в сообщении в Twitter.

Кани добавил, что партнёры Ирана по переговорам «должны быть реалистами, избегать неуступчивости и извлечь уроки из последних четырёх лет».

«Пришло время для серьёзных решений», — указал представитель иранской стороны на переговорах.

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Как сообщало ИА REGNUM, восьмой раунд переговоров по возобновлению СВПД по ядерной программе Ирана и снятию американских санкций начался в Вене 27 декабря 2021 года.

14 февраля министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан заявил, что выгодную сделку можно заключить в короткие сроки при условии, что США и европейские страны серьёзно отнесутся к возвращению к своим обязательствам по ядерной сделке 2015 года.