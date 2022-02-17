Санкт-Петербург, 17 февраля, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Плохие погодные условия в СЗФО стали причиной перехода ПАО «Россети» в режим повышенной готовности в ряде регионов Северо-Запада. Об этом 17 февраля сообщили в Telegram-канале компании.

Rosseti.ru ЛЭП

Циклон «Вера» принёс в регионы Северо-Запада России сильные ветры и плохие погодные условия. В результате этого в Калининградской, Вологодской и Новгородской областях местные жители столкнутся с сильным ветром, дождями и мокрым снегом.

Для исключения рисков длительного отключения жителей этих регионов от подачи электроэнергии компания мобилизовала 367 аварийных бригад и 796 единиц техники, которые смогут оперативно восстановить снабжение.

Помимо этого 76 дизельных генераторов ПАО «Россети» смогут обеспечить резервной электроэнергией социально значимых объектов в случае необходимости. Ранее в режим повышенной готовности также перешли филиалы в Республике Карелия и в Псковской области.

В компании отмечают, что такие погодные условия могут сохраниться в Северо-западном федеральном округе до пятницы, 18 февраля. Местные жители смогут сообщить об отключении электроэнергии по круглосуточному номеру 8−800−220−0-220.