Мадрид, 17 февраля, 2022, 10:47 — ИА Регнум. В ходе пленарного заседания Сената Испании единогласно было принято решение о необходимости разработки проекта закона о защите, равенстве и отсутствии дискриминации в отношении пожилых людей. Об этом пишет агентство EFE.

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Соответствующее предложение выдвинул Комитет по социальным правам, в котором ранее был заслушан доклад о процессе старения в Испании.

Предложение поступило на рассмотрение Сената и было одобрено в тот же день.