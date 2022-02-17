Ульяновск, , 10:47 — REGNUM В Ульяновске в больнице святого апостола Андрея Первозванного откроется микробиологическая лаборатория. Ранее на капремонт помещений направили 20 млн рублей, на оснащение — свыше 90 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы Ульяновской области.

В больнице Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

В регионе продолжается работа по созданию микробиологической лаборатории, которая позволит повысить качество и объём проводимых диагностических исследований, а также сократить сроки ожидания результатов.

«Это будет ведущая лаборатория в регионе, которая обеспечит полный спектр микробиологических исследований», — заявляют власти.

Министр здравоохранения Ульяновской области Александр Гашков отмечает, что лаборатория откроется после реконструкции помещений, которая начнётся в мае 2022 года. На эти цели предусмотрено 20 млн рублей. Помимо этого, в 2021 году на закупку оборудования было потрачено свыше 90 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области развернули пять центров амбулаторной диагностики для пациентов с симптомами ковида. Здесь проводятся экспресс-тестирование, пульсоксиметрия, забор крови на клинический и биохимический анализы, а также в случае необходимости — компьютерная томография лёгких и электрокардиография.

Напомним, что всего в Ульяновской области лабораторно подтверждено 149 398 случаев заражения коронавирусом, победили болезнь 133 740 человек, скончались 4170 ковидных больных.