Приштина, , 10:48 — REGNUM В косовском муниципалитете Сухарека 16 февраля была проведена крупная операция по борьбе с наркоторговлей. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Обыск Цитата из х/ф «Бригада». Реж. Алексей Сидоров. 2002. СССР

Так, в прокуратуре города Призрен сообщили об аресте шестерых лиц, находившихся на месте преступления. Четверо из них являются гражданами Северной Македонии, двое — Косово.

Полицейские изъяли 32 кг готового наркотика и свыше 2 тысяч кустов наркотического растения, а также шесть мобильных телефонов, три автомобиля, ноутбук и 2185 евро.

Стоимость изъятых наркотиков превышает 1,5 миллиона евро. Лаборатория по производству наркотиков находилась на крыше семиэтажного здания.

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