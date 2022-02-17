Приштина, Сербия, 17 февраля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. В косовском муниципалитете Сухарека 16 февраля была проведена крупная операция по борьбе с наркоторговлей. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Цитата из х/ф «Бригада». Реж. Алексей Сидоров. 2002. СССР Обыск

Так, в прокуратуре города Призрен сообщили об аресте шестерых лиц, находившихся на месте преступления. Четверо из них являются гражданами Северной Македонии, двое — Косово.

Полицейские изъяли 32 кг готового наркотика и свыше 2 тысяч кустов наркотического растения, а также шесть мобильных телефонов, три автомобиля, ноутбук и 2185 евро.

Стоимость изъятых наркотиков превышает 1,5 миллиона евро. Лаборатория по производству наркотиков находилась на крыше семиэтажного здания.