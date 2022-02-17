Уфа, 17 февраля, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Обновленный театр кукол может открыть свои двери в конце 2023 года в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Марина Каширская ИА REGNUM Витрина театра кукол

Данный вопрос был рассмотрен в правительстве республики на совещании по подготовке к празднованию 450-летия Уфы, которое будет отмечаться в 2024 году.

К этой юбилейной дате откроют свои двери обновлённые кукольный и русский драматический театры. Планируется реконструировать и здание Госцирка. На совещании были определены порядок выполнения и сроки начала строительства.

Сообщается, что открыть театр кукол планируют в декабре 2023 года. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил министерству культуры региона предусмотреть возможность выступления театральных трупп на других площадках Уфы.

«На период ремонта спектакли театра кукол переедут на сцену малого зала Башкирского театра оперы и балета, а также в Уфимскую детскую филармонию. Место для показа постановок Русдрамтеатра мы сейчас определяем», — приводит пресс-служба слова первого заместителя министра культуры Башкирии Натальи Лапшиной.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в августе 2022 года в Уфе намерены начать строительство Евразийской библиотеки.