Сидней, Австралия, 17 февраля, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Традиционный массовый любительский заплыв в Сиднее, запланированный на 20 февраля, был отменен после того, как 16 февраля местный житель погиб в результате нападения акулы. Об этом 17 февраля сообщил телеканал Nine News.

(сс) sandid Пляж. Австралия

Организаторы одного из самых массовых мероприятий крупнейшего мегаполиса Австралии посчитали, что по моральным соображениям они не могут устраивать праздник после насильственной смерти человека.

«Оргкомитет обращает свои мысли и молитвы семье мужчины, который трагически погиб вчера», — говорится в заявлении организаторов от 17 февраля.

Отмечается, что нападение акулы (предположительно белой акулы) на человека в Сиднее со смертельным исходом произошло впервые за последние 60 лет. Это произошло несмотря на то, что в прибрежной территории вокруг пляжей установлены специальные датчики.