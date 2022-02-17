Ростов-на-Дону, 17 февраля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Кировский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор бывшему и.о. начальника ветеринарии и главному ветврачу, обвиняемым в мошенничестве, получении взятки и посредничестве во взяточничестве. Об этом ИА REGNUM сообщили в суде.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Следствием и судом установлено, что с 2018 года по 2019 год руководитель ветеринарии получал от предпринимателей взятки, сумма которых составила 604 тыс. рублей. Деньги передавались также через главного ветеринарного врача. В обмен на деньги игнорировались различные нарушения в сфере оборота продуктов животноводства.

Кроме того, бывший начальник ветеринарии похитил имущество на общую сумму 2 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Суд приговорил бывшего руководителя донской ветеринарии к девяти годам колонии строгого режима, со штрафом в размере 15 млн рублей, главного ветврача — на семь лет колонии общего режима, со штрафом в размере 10 млн рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.