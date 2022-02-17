Лос-Анджелес, США, 17 февраля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Сериал «Миротворец» получит продолжение. Об этом сообщил режиссёр шоу Джеймс Ганн в личном Twitter-аккаунте.

Кадр из сериала «Миротворец» Джон Сина в роли Миротворца

https://twitter.com/JamesGunn/status/1494020020980097024

«Всё верно, «Миротворец» возвращается во втором сезоне», — написал Ганн. «Спасибо Питеру Сафрану, Джону Сина, нашему невероятному актерскому составу и съемочной группе, нашим дико поддерживающим и милым друзьям из HBO Max — и, в основном, всем вам за просмотр!» — выразил он благодарности.

ИА REGNUM напоминает, что шоу «Миротворец» является спин-оффом фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» 2021 года. Премьера сериала состоялась в январе 2022 года на сервисе HBO Max.