Сеул, , 10:43 — REGNUM В разгар коронавирусного кризиса экономика Южной Кореи подверглась наименьшему воздействию среди крупных стран, а также продемонстрировала быстрое и уверенное восстановление, укрепив статус стабильного направления для инвестиций. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

Мун Чжэ Ин Иван Шилов © ИА REGNUM

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Данное заявление он сделал 17 февраля в ходе встречи с руководителями компаний, которые привлекают иностранные инвестиции.

Глава Южной Кореи подчеркнул, что в отличие от других стран, принявших жёсткие антиковидные меры, Южная Корея сохранила свою экономику открытой, обеспечила свободное передвижение грузов и людей. Он также добавил, что с начала пандемии коронавируса стране удалось обуздать распространение вируса посредством мер социального дистанцирования, не прибегая к жёстким мерам.

Мун Чжэ Ин напомнил, что правительство также предоставило иностранным компаниям, инвестирующим в Южную Корею, налоговые льготы, включая освобождение от корпоративного налога и налога на прибыль.

По данным администрации президента, в 2021 году объём иностранных инвестиций в экономику Южной Кореи достиг рекордно высокого уровня, составив почти $30 млрд.