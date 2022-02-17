Сан-Франциско, США, 17 февраля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. «Денвер Наггетс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 117:116.

All-Pro Reels Никола Йокич

Самым результативным игроком матча стал центровой «Денвера» Никола Йокич, на счету которого дабл-дабл из 35 очков и 17 подборов. В составе «Голден Стэйт» разыгрывающий Стефен Карри набрал 25 очков.

«Денвер» одержал 33-ю победу в 58 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице НБА. «Голден Стэйт» потерпел 17-е поражение в 59 играх и идёт на втором месте.

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