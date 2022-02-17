Париж, , 10:42 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейских партнеров к равноправному партнерству со странами Африки. Об этом глава французского государства написал в Twitter.

Африка Иван Шилов © ИА REGNUM

«Теперь давайте вовлечем наших европейских партнеров в равноправное партнерство с Африкой не только во время кризисов, но и для того, чтобы делать новые и инновационные вещи. Мы вместе будем двигаться в этом направлении в Брюсселе», — написал президент Франции в Twitter.

«Да, я верю в новый союз между Африкой и Европой», — подчеркнул Эммануэль Макрон.

Напомним, лидеры стран ЕС и Африки встретятся 17 февраля в Брюсселе впервые после саммита в Абиджане в 2017 году. Из-за пандемии встречу, запланированную на 2020 год, пришлось отложить. Ожидается, что на место прибудут около сорока глав государств и правительств африканских стран.