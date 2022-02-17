Москва, 17 февраля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Каждый год в России хирургическую помощь получают около 900 тыс. детей, для ее оказания работает свыше 3,5 тыс. детских хирургов. Об этом 17 февраля рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе открытия X Всероссийской научно-практической конференции «Неотложная детская хирургия и травматология».

Council.gov.ru Михаил Мурашко

«В РФ ежегодно около 900 тыс. детей получают хирургическое лечение. Для сохранения их здоровья трудятся более 3,5 тыс. детских хирургов», — приводит его слова ТАСС.

Также Мурашко уточнил, что наиболее важные направления в неотложной детской хирургии — это травмы, ожоги и их последствия, хирургия нейротравм, а также экстренная урология и андрология.

При этом глава Минздрава РФ указал на то, что необходимы современные решения для ответа на новые вызовы в детской неотложной хирургии и травматологии и добавил, что в России наблюдается тенденция к увеличению детских нейротравм, требующих развития системы реабилитации после таковых.

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