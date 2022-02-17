Симферополь, 17 февраля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В Республике Крым в больницы поступили 172 пациента с заражением коронавирусом, данные за сутки опубликовал 17 февраля региональный оперативный штаб. Накануне, 16 февраля, сообщалось о 146 новых госпитализированных пациентах.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

За последние сутки на территории Крыма в общей сложности подтверждено 1 195 случаев заражения коронавирусом (1080 — накануне, 16 февраля), выздоровели 1497 пациентов, скончались шесть человек.

С начала пандемии на территории Республики Крым положительные результаты тестов на коронавирус получили 149 151 человек, выздоровели 133 099 пациентов, скончались 4 825 человек.