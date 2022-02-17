Барнаул, , 10:40 — REGNUM Из-за «Омикрона» оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Судя по данным оперативного штаба региона на 17 февраля 2022 года, отмечается очень высокая заболеваемость среди детей. С начала нового учебного года выявлен уже 21 243 зараженных коронавирусом (+793 за сутки). Число тестирований на коронавирус снизилось до 23 851 (на 718 меньше, чем сутками ранее).

Палата реанимации Parentingupstream

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Выявлены 4314 новых носителей (на 234 человека меньше, чем сутками ранее). По состоянию на 17 февраля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2705 человек (+68 за сутки). Кроме этого, 198 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (минус 5 за сутки).

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ увеличилось: 28 358 (+134 за сутки) и 155 014 (+3956 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных увеличилось до 460 (+35 за сутки). Из них 168 подключены к аппаратам ИВЛ (+15 за сутки).

Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 9175 человек, причём 20 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 195 829 человек. Выздоровели 128 397 пациентов (+1835 за сутки).

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