Канберра, 17 февраля, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Уровень безработицы в Австралии в январе 2022 года остался на уровне 4,2%, не претерпев никаких изменений с тех пор, как предыдущие данные были опубликованы Статистическим бюро Австралии в декабре 2021 года. Об этом 17 февраля сообщил телеканал Nine News.

Флаг Австралии

Данные Австралийского статистического бюро (ABS) показали, что в январе число безработных с учетом сезонных колебаний увеличилось на 6000 человек. Однако уровень занятости увеличился на 0,1 процентного пункта до 66,2%, приблизившись к своему рекордному максимуму в 66,3 в марте 2021 года.

В пресс-релизе Бьорна Джарвиса, главы отдела статистики труда в ABS, говорится, что в январе 2022 года количество отработанных часов в Австралии значительно сократилось, поскольку все больше работников брали отпуск по болезни или заражались штаммом «Омикрон».

Несмотря на то, что уровень безработицы в Австралии остается неизменным, он считается самым низким за последние 13 лет.