Медногорск, Оренбургская область, 17 февраля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. На Медногорском медно-серном комбинате (предприятие металлургического комплекса УГМК) залиты первые кубометры бетона в основание РП 6 кВ будущего энергоцентра. Проект реализуют в рамках Стратегии 2025. Собственные энергоцентры помогут УГМК сократить расходы на электрическую и тепловую энергию, повысить надежность и эффективность энергообеспечения.

Фото предоставлены пресс-службой ММСК

Фото предоставлены пресс-службой ММСК

Впервые в истории медно-серного комбината на территории предприятия возводится крупный инфраструктурный объект по схеме ВОТ-контракта, когда все расходы по проектированию и возведению электростанции производятся за счет средств инвестора. В данном случае это ООО НПФ «ФИТО», которое планирует вложить порядка 845 млн рублей в строительство энергоцентра мощностью 18,3 МВт на базе шести автоматизированных газопоршневых установок JMS 620 F07 производства компании «Jenbacher» (Австрия). Инвестор по договору с комбинатом в течение 10 лет будет эксплуатировать энергоцентр с подачей электроэнергии и тепла на металлургическое предприятие. По истечении этого срока по условиям контракта объект проходит капитальный ремонт и безвозмездно передается в собственность ММСК.

Фото предоставлены пресс-службой ММСК

Отметим, что производство черновой меди — основной продукции медно-серного комбината, считается высокоэнергоемким. Одним из способов снижения себестоимости и повышения энергетической эффективности производства является уменьшение затрат на энергоресурсы, а также минимизация перебоев в электроснабжении.

Фото предоставлены пресс-службой ММСК

«Для решения данных проблем был выбран вариант строительства объекта собственной генерации — автономного энергокомплекса, позволяющего снизить затраты на покупку электроэнергии и зависимость от внешней энергосистемы. Кроме этого, энергоцентр предусматривает выработку тепловой энергии для нужд железнодорожного и энергетического цеха. Таким образом комбинат планирует отказаться от услуг, которые в настоящее время оказывает Медногорская ТЭЦ», — рассказывает главный энергетик ММСК Сергей Лепин.

Фото предоставлены пресс-службой ММСК

Реализация проекта строительства энергоцентра по схеме ВОТ-контракта не потребует капитальных вложений ММСК, при этом позволит снизить стоимость электрической энергии на 16%. Экономический эффект — порядка 104 млн рублей в год — планируется достигнуть за счет разницы с ценой электрической энергии из внешних сетей.

Фото предоставлены пресс-службой ММСК

Общая площадь застройки с объектами энергоцентра (здание для оборудования, распределительная подстанция (РП 6 кВ), эстакады инженерных сетей, градирни) составит 1374 квадратных метра. Конструкция основного помещения будет собрана из металлокаркаса и сэндвич-панелей по технологии быстровозводимых зданий. Завершение строительства — IV квартал 2022 года.

Фото предоставлены пресс-службой ММСК

Напомним, что кроме Медногорского медно-серного комбината, проекты по собственной генерации реализованы еще на нескольких предприятиях УГМК: Среднеуральский медеплавильный завод, Гайский ГОК, «Уралэлектромедь» (филиал «Производство сплавов цветных металлов»), «Электрокабель «Кольчугинский завод». В перспективе собственные энергоцентры появятся также на Учалинском ГОКе, Кировском и Ревдинском заводах по обработке цветных металлов, в «Башкирской меди» и в филиале «Производство полиметаллов» на «Уралэлектромеди».

Фото предоставлены пресс-службой ММСК

Благодаря энергоцентрам к 2025 году УГМК сможет увеличить обеспеченность собственной электроэнергией с 10 до 50%.