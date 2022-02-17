Финикс , США, 17 февраля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. «Финикс Санз» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 124:121.

Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал защитник «Финикса» Девин Букер, на счету которого 24 очка. В составе «Хьюстона» форвард Дже'Шон Тэйт набрал 22 очка.

«Финикс» одержал 48-ю победу в 58 матчах и занимает первое место в турнирной таблице НБА. «Хьюстон» потерпел 42-е поражение в 57 играх и идёт на 28-м месте.