Петропавловск-Камчатский, , 10:38 — REGNUM На Камчатке в новом детском саду в посёлке Ключи Усть-Камчатского района, который открылся только 1 сентября 2021 года, прокурорская проверка выявила многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. Контролирующие органы даже требовали закрыть недавно введённое в эксплуатацию здание дошкольного учреждения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 февраля в краевой прокуратуре.

Детский сад Людмила Миг

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Нарушения были выявлены в организации требований пожарной безопасности в детском саду №9 «Ёлочка».

Прокуратура выносила представление врио председателя правительства Камчатки. Затем ведомство было вынуждено обратиться в суд с иском о признании незаконным бездействия администрации муниципального района по неисполнению требований пожарной безопасности при эксплуатации здания детского сада и о запрете деятельности дошкольного учреждения до устранения нарушений.

После этого нарушения были устранены.

В августе 2021 года правительство Камчатки рапортовало, что все нарушения в построенном здании детского сада в посёлке Ключи устранены и он полностью готов к вводу в эксплуатацию.

«На наш взгляд, все замечания устранены и нет факторов для того, чтобы детский сад не вводить с 1 сентября в эксплуатацию. Первого сентября порядка 90 детей пойдут в детский сад», — говорил заместитель председателя правительства края Тимофей Смирнов.

Как сообщало ИА REGNUM, три дошкольных учреждения в столице Еврейской автономии нуждаются в замене окон. На эти цели выделят деньги, работы будут осуществлены летом 2022 года, написалоИА EAOMedia.