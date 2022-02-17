Набережные Челны, Татарстан, 17 февраля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В Татарии во время выселения семьи из квартиры пострадал судебный пристав, второй для своей защиты применил электрошокер. Об этом сообщает пресс-служба управления ФССП по РТ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Судебные приставы

Гражданин на торгах приобрел квартиру, но прежние владельцы отказывались покинуть жилье. Новый собственник квартиры почти год пытался решить проблему мирно, в итоге был вынужден обратиться в суд. Владелец жилья выиграл дело и в сентябре 2021 года на исполнение в службу судебных приставов поступил исполнительный лист о выселении.

Должников неоднократно предупреждали о необходимости выполнения судебного решения, но многократные беседы и разъяснения с ними о принудительном выселении были проигнорированы. Они не выполняли законные требования и отказывались получать документы.

Группа судебных приставов прибыла 16 февраля к дому, где у подъезда находилось большое количество людей, забаррикадировавших вход. В результате одна из судебных приставов получила травму руки. Второму сотруднику в целях самозащиты пришлось использовать электрошокер. В итоге был сформирован акт о выселении, квартира передана новому владельцу. На нарушителей составлены административные протоколы.

С главы выселенной семьи также добиваются взыскания штрафов ГИБДД и более 100 тыс. руб. коммунальных платежей.

В СМИ появилась информация, что инцидент произошел в городе Набережные Челны.

ИА REGNUM ранее сообщало, 9 июня 2021 года приставы прибыли к дому на улице Просвещения в Адлерском районе Сочи для исполнения решения суда о сносе дома. Хозяин постройки открыл огонь.

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