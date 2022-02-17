В Татарии при выселении семьи из квартиры пристав применил электрошокер
Набережные Челны, Татарстан, 17 февраля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В Татарии во время выселения семьи из квартиры пострадал судебный пристав, второй для своей защиты применил электрошокер. Об этом сообщает пресс-служба управления ФССП по РТ.
Гражданин на торгах приобрел квартиру, но прежние владельцы отказывались покинуть жилье. Новый собственник квартиры почти год пытался решить проблему мирно, в итоге был вынужден обратиться в суд. Владелец жилья выиграл дело и в сентябре 2021 года на исполнение в службу судебных приставов поступил исполнительный лист о выселении.
Должников неоднократно предупреждали о необходимости выполнения судебного решения, но многократные беседы и разъяснения с ними о принудительном выселении были проигнорированы. Они не выполняли законные требования и отказывались получать документы.
Группа судебных приставов прибыла 16 февраля к дому, где у подъезда находилось большое количество людей, забаррикадировавших вход. В результате одна из судебных приставов получила травму руки. Второму сотруднику в целях самозащиты пришлось использовать электрошокер. В итоге был сформирован акт о выселении, квартира передана новому владельцу. На нарушителей составлены административные протоколы.
С главы выселенной семьи также добиваются взыскания штрафов ГИБДД и более 100 тыс. руб. коммунальных платежей.
В СМИ появилась информация, что инцидент произошел в городе Набережные Челны.
ИА REGNUM ранее сообщало, 9 июня 2021 года приставы прибыли к дому на улице Просвещения в Адлерском районе Сочи для исполнения решения суда о сносе дома. Хозяин постройки открыл огонь.
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