Новосибирск, , 10:37 — REGNUM В новосибирском управлении Росгвардии сообщили, что информация о том, что представители ведомства будут «ловить безбилетников», не соответствует действительности. При этом Федеральная служба войск национальной гвардии возьмёт под охрану новосибирский общественный транспорт, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Транспорт Дарья Драй © ИА REGNUM

«В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности на маршрутах движения общественного транспорта на территории Новосибирской области правительством региона совместно с управлением Росгвардии активно прорабатывается вопрос об обеспечении безопасности граждан с помощью технических средств, применяемых подразделениями вневедомственной охраны», — уточнили в Росгвардии.

Сообщения о нарушении будет поступать на пункт централизованной охраны ведомства. После получения сигнала из общественного транспорта на место будет выезжать наряд вневедомственной охраны.