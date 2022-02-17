Новосибирск, 17 февраля, 2022, 10:37 — ИА Регнум. В новосибирском управлении Росгвардии сообщили, что информация о том, что представители ведомства будут «ловить безбилетников», не соответствует действительности. При этом Федеральная служба войск национальной гвардии возьмёт под охрану новосибирский общественный транспорт, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Транспорт

«В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности на маршрутах движения общественного транспорта на территории Новосибирской области правительством региона совместно с управлением Росгвардии активно прорабатывается вопрос об обеспечении безопасности граждан с помощью технических средств, применяемых подразделениями вневедомственной охраны», — уточнили в Росгвардии.

Сообщения о нарушении будет поступать на пункт централизованной охраны ведомства. После получения сигнала из общественного транспорта на место будет выезжать наряд вневедомственной охраны.