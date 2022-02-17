Новосибирский общественный транспорт отдадут под охрану Росгвардии
Новосибирск, 17 февраля, 2022, 10:37 — ИА Регнум. В новосибирском управлении Росгвардии сообщили, что информация о том, что представители ведомства будут «ловить безбилетников», не соответствует действительности. При этом Федеральная служба войск национальной гвардии возьмёт под охрану новосибирский общественный транспорт, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности на маршрутах движения общественного транспорта на территории Новосибирской области правительством региона совместно с управлением Росгвардии активно прорабатывается вопрос об обеспечении безопасности граждан с помощью технических средств, применяемых подразделениями вневедомственной охраны», — уточнили в Росгвардии.
Сообщения о нарушении будет поступать на пункт централизованной охраны ведомства. После получения сигнала из общественного транспорта на место будет выезжать наряд вневедомственной охраны.