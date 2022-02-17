Москва, 17 февраля, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Минздраву РФ удалось сохранить тренд на повышение доступности медпомощи онкологическим пациентам. Об этом в ходе форума «Движение против рака» заявил глава ведомства Михаил Мурашко.

Duma.gov.ru Михаил Мурашко

«Даже в условиях сложной эпидемиологической обстановки прошедших двух лет нам удалось сохранить устойчивый тренд на повышение доступности медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями», — сказал Мурашко.

По его словам, новый регламент оказания медпомощи онкопациентам направлен на повышение эффективности и качества их лечения.