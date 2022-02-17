Лондон, , 10:34 — REGNUM В Великобритании здание министерства иностранных дел окрасилось в цвета украинского флага. Сине-жёлтая подсветка была включена на здании внешнеполитического ведомства 16 февраля, когда Украина отмечала День единения. Об этом сообщили в британском МИД.

Великобритания stux

«Здание министерства иностранных дел подсвечено в цвета украинского флага в знак солидарности с украинским народом», — говорится в сообщении британского министерства в Twitter.

https://twitter.com/FCDOGovUK/status/1494038994153312256

Читайте также: Зеленский в День единения обратился к «великому народу великой страны»

Ранее президент Польши Анджей Дуда поздравил Украину по случаю отмечаемого в стране 16 февраля праздника — Дня единения.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, которым объявил 16 февраля Днём единения. Накануне во всех населённых пунктах Украины в честь праздника на зданиях и сооружениях были подняты государственные флаги и прозвучал государственный гимн.

Ранее по теме: Президент Польши поздравил Украину с Днем единения