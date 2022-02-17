Москва, , 10:34 — REGNUM Одна из причин того, что жители России стали тратить больше денег на покупку бытовой техники в интернете, связана с переходом большого количества граждан на гибкий или удаленный формат работы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 февраля заявила доцент кафедры маркетинга и рекламы факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Юлия Сяглова.

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«Рост трат на покупку бытовой техники может объясняться тем, что многие люди стали работать в гибком графике, перейдя на удаленный или гибридный формат. Это привело к необходимости обустраивать свой быт, делать жилье более комфортным, что и повысило спрос на подобные товары, — сказала она. — Кардинальные изменения в сфере интернет-покупок зависят в первую очередь от возможного продления ограничений, в частности закрытия магазинов — в этом случае все клиенты снова перейдут в онлайн. Однако не стоит отбрасывать параметр удовлетворенности и привычки клиентов, которым может быть комфортнее приобретать товары офлайн».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, в каком случае производители бытовой техники снизят цены.

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