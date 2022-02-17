Ульяновск, , 10:33 — REGNUM В Ульяновской области в наличии свыше 200 тыс. доз вакцин от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

На заседании регионального оперативного штаба было отмечено, что от ковида в области прививку сделали свыше 681 тыс. жителей. Это составляет 85,9% от плана по вакцинации.

Также продолжается ревакцинация, которой охвачено почти 113 тыс. человек. Напомним, что повторную прививку от COVID-19 рекомендуется делать через полгода после первой полной вакцинации.

Власти отмечают, что вакцинацию также прошли более 589 детей.

В настоящее время в наличии в больницах и мобильных пунктах находится более 200 тыс. доз вакцин по первому компоненту.

Напомним, что 16 февраля в регионе официально выявлено 1383 случая заражения коронавирусом, снижение по сравнению с 15 февраля составило 4,02%. Спад идёт пятый день подряд.

Как сообщало ИА REGNUM, в ковидных стационарах Ульяновской области развернули почти 1560 коек, из них свободно около 200. На дому помощь получают более 24 тыс. пациентов с коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: Заболеваемость ОРВИ в Ульяновской области снижается