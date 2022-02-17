Мельбурн, Австралия, 17 февраля, 2022, 10:36 — ИА Регнум. 17 февраля председатель Верховного суда Виктории (юго-восток Австралии) Анн Фергюсон принесла публичные извинения и пообещала работать над предотвращением домогательств и сексуальной дискриминации после того, как расследование выявило, что две женщины подверглись сексуальным притеснениям во время работы помощниками у одного из местных судей. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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Расследование, которое провела адвокат Кейт Истман, в ответ на жалобы женщин в марте прошлого года, установило, что женщины подвергались нежелательным сексуальным домогательствам со стороны судьи-мужчины, когда они были его помощниками.

Кроме того, было установлено, что он подвергал женщин непристойному обращению, именно потому что они были женщинами.

«Мне очень жаль, что это произошло … Этого никогда не должно было случиться», — говорится в заявлении председателя Верховного суда Виктории.

Судья, который домогался своих подчиненных, уже находится на пенсии.