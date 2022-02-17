Москва, , 10:33 — REGNUM Минтруду следует законодательно ограничить трудоустройство гастарбайтеров, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Алексей Журавлёв Duma.gov.ru

"В наработках Минтруда что-то не видно мер по решению вопроса трудовой миграции — вредного явления, которое напрямую бьёт по интересам граждан России», — отметил Журавлёв в Facebook.

А мера тут одна — гастарбайтеры нам не нужны, убежден парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минтруд сообщил о разработке законопроекта в сфере занятости. В частности, предлагается урегулировать вопросы платформенной занятости, а также уточнить статус самозанятых. Кроме того, в планах прописать стимулирующие меры для борьбы с безработицей.

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