Москва, , 10:33 — REGNUM Рост спроса на жилую недвижимость в 2022 году продолжится, сообщил 17 февраля министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов.

Новостройка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По его словам, ожидается рост спроса на жилую недвижимость в Москве в 2022 году, поскольку растёт предложение — Москва активно строится, удовлетворяя покупательскую активность: за прошлый год в Москве было выдано 198 разрешений на строительство, что на 23,8% превышает показатель 2020 года и на 72,2% — 2019 года.

«За прошлый год в городе было введено 7,8 миллиона квадратных метров жилой площади. В том числе 7,1 миллиона квадратных метров были введены в многоквартирных домах», — сказал Пуртов.