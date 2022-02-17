Москва, 17 февраля, 2022, 10:32 — ИА Регнум. В России продолжит постепенно снижаться интерес к иностранной валюте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 февраля заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб. Так он прокомментировал данные ЦБ РФ о том, что в 2021 году покупки иностранной валюты в России упали больше чем на 15%.

Доллар — евро

«В первую очередь это связано с тем, что интерес к иностранной валюте как к средству сбережения снизился — мы видим, что ставки по рублевым вкладам значительно превышают доходность валютных депозитов, — сказал Твердохлеб. — Кроме того, из-за пандемии жители РФ стали меньше выезжать за границу, что, конечно, отразилось и на спросе на наличные валюты. Развитие инфраструктуры электронных платежей также способствовало падению привлекательности наличных в качестве средства расчета. В целом ситуация на российском денежном рынке достаточно стабильна, поэтому интерес к иностранным валютам продолжит постепенно снижаться и дальше».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что в 2022 году жители РФ станут реже покупать иностранную валюту.