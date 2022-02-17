Москва, 17 февраля, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Успешную стыковку с российским сегментом Международной космической станции (МКС) провел грузовой корабль «Прогресс МС-19». Трансляция этого 17 февраля велась на сайте государственной корпорации «Роскосмос».

NASA Космический корабль «Прогресс»

При этом корабль летел к МКС в течение двух дней, за время которых «Прогресс» сделал 34 витка вокруг нашей планеты.

Также известно, что грузовой корабль доставил на станцию топливо, питьевую воду, сжатый азот, аппаратуру и средства технического для обслуживания бортовых систем, материалы медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, рационы питания и свежие продукты.

Кроме того, на «Прогрессе» в космос доставлены инвентарь для проведения медицинских и биологических экспериментов, кабельные укладки для дооснащения лабораторного модуля «Наука» и шесть малых спутников «ЮЗГУ-55» Юго-западного государственного университета, которые планируется запустить в ходе одного из выходов российских космонавтов в открытый космос.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля грузовой корабль «Прогресс МС-19» был успешно выведен на околоземную орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1а».