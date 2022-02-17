Москва, 17 февраля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Производители бытовой техники снизят цены, если стабилизируется ситуация с поставками чипов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 февраля заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии роста», предприниматель Сергей Демин.

Полупроводниковые чипы

«Бытовая техника в РФ дорожает, и потребители это видят. В первую очередь это происходит из-за дефицита комплектующих и роста цен на логистические услуги. В 2021 году популярные позиции гаджетов и домашних приборов прибавили по 15−20% в цене. В 2022 такая же тенденция сохраняется. Именно поэтому увеличивается средний чек в интернет-магазинах, — сказал он. — Скорее всего, экономические и социальные явления будут отражаться на активности граждан в интернет-магазинах. Если ситуация с поставками тех же чипов стабилизируется, то в борьбе за покупателя производители снизят стоимость продукции, значит, мы увидим рост спроса в данном направлении».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что доля российской интернет-торговли будет расти в ближайшие несколько лет.