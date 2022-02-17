Берлин, , 10:31 — REGNUM Драма «Алькаррас» испанского режиссёра Карлы Симон получила «Золотого медведя» на Берлинском кинофестивале. Об этом пишет агентство EFE.

Берлинале Maharepa

Кинокартина повествует о семье каталонских фермеров, жителей Алькарраса, которые узнают о том, что их плантацию персиковых деревьев хотят срубить, чтобы установить там солнечные батарери.

Принимая награду, режиссер сказала, что считает себя «дочерью этого места», где в 2017 году она получила приз за лучший дебютный фильм «Лето 1993 года» («Estiu 1993»).