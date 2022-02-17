Канберра, , 10:33 — REGNUM Уроки полового воспитания станут обязательными во всех школах Австралии. Это решение единогласно поддержали министры образования всех штатов и территорий 17 февраля после года интенсивного общественного давления, передает телеканал Nine News.

Австралия Иван Шилов © ИА REGNUM

Уроки полового воспитания будут внедрены в Австралии в 2023 году. Учебная программа будет преподаваться учащимся начальной школы или детского сада до 10 класса.

Сообщается, что учебная программа будет включать несколько тем, включая информацию о гендерных стереотипах, принуждении и дисбалансе власти.

Год назад активистка Шанель Контос опубликовала петицию в интернете с призывом внедрить в систему образования Австралии обязательные уроки полового воспитания после того, как она поделилась своей историей о сексуальном насилии в школе.